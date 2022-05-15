“وال” تُتابع خطة عمل لمشروع أعمال تحديث مخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة

بنغازي 15 مايو 2022 (وال)- شهدت القاعة الرئيسية لفندق تيبستي بمدينة بنغازي اليوم الأحد، إعلان عن خطة عمل لمشروع أعمال تحديث مخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة.

هذا وقد حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء للحكومة الليبية السيد علي القطراني، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، والسادة وزراء الحكم المحلي سامي الضاوي، والاستثمار علي السعيدي، والمواصلات عبد الحكيم الغزيوي، ومدير صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة علي الأوجلي، ومدير مصلحة التخطيط العمراني، والسفير اليوناني، وقنصل دولة مصر، وممثلين عن شركة ليد للإستشارات الهندسية.

وقال مدير المرصد الحضري لمدينة بنغازي – عضو في برنامج رؤية بنغازي المهندسة لمياء الغرياني – لمراسل “وال”: “هذا المشروع يهم مدينة بنغازي، بحيث يقوم بتجهيز قاعدة متكاملة لإعادة إعمار المدينة من معلومات، كذلك الرؤية المستقبلية للمدينة؛ هو مشروع كامل به مجموعة من الدراسات، منها دراسة البحيرات، والبنية التحتية، والعشوائيات، وكيفية معالجتها ومابعد الجيل الثالث”.

من جانبه، قال نائب مدير شركة ليد للإستشارات الهندسية فرع بنغازي المهندس سفيان سالم الأطرش: “يوجد عقد مشروع مع بلدية بنغازي منذ فترة، واليوم سنتحدث عن خطة العمل لمشروع أعمال تحديث المخطط العام، والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة، والذي سيستغرق من عام إلى عامين ونصف”.

وأضاف الأطرش: “نحن نقوم بإعداد الخرائط؛ أي العمل الهندسي بإعتبار إن الخرائط غير متوفرة في بلدية بنغازي، فمنذ عام 2006 لم يعد هناك أي عمل هندسي أو مشاريع للتخطيط العمراني في ليبيا، وبالتالي فإن هذه الخطوة سريعة ومستعجلة للحد من النمو العشوائي في المدينة وتوفير خرائط للبنية التحتية”.

بدوره، تحدث المهندسين بشركة ليد اليونانية المتعاقد معها من قبل بلدية بنغازي؛ عن خطة العمل التي ستقوم بها الشركة؛ من بينهم المهندس إلياس فسيليادس الذي تحدث عن ملخص عام لمراحل تنفيذ المشروع، وتحدث أيضًا عن المدينة القديمة أي المنطقة التراثية والمشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية.

من جهته، تحدث المهندس ديميتريوس تسفيكس عن قاعدة البيانات الجغرافية والمسح الجوي، وأيضًا تحدث المهندس ديميتريوس دليس عن الطرق والمواصلات والنقل العام، كما تحدث المهندس اثناسيوس أفاديس عن التعداد السكاني للمدينة، والمهندس بانوس اكسار تحدث أيضًا عن البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، والمهندس سيمون راكهام تحدث أيضًا عن مشروع البحيرات والقناة المائية والبيئة. (وال) ن ع/ ر ت

كتب | نورالهدى العقوري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال