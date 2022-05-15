اقتصاد

الشركة الليبية للحديد والصلب تخفض أسعار منتجاتها بنسب مختلفة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت الشركة الليبية للحديد والصلب، تخفيض أسعار بيع جميع منتجاتها عن الأسعار الواردة في قرار مجلس الإدارة رقم 83 لسنة 2022 بشأن تعديل سعر بيع منتجات الشركة غير شاملة الضرائب والرسوم.

وحددت الشركة، نسبة التخفيض لمنتجات القضبان والأسياخ 5% مع خصم 2% على المسحوبات التي تفوق ألفي طن، حتى الـ15 من شهر يونيو القادم.

كما قررت الشركة تخفيض نسبة 7% على منتجات الأسلاك لمصنع طرابلس، ونسبة 3% لمنتجات القطاعات الخفيفة والمتوسطة.

وألزم القرار تخفيض 8% لمنتجات الدرفلة على الساخن، و 10% لمنتجات الدرفلة على البارد ومنتجات الجلفنة، فيما خفضت ما نسبته 3% من العروق والبلاطات المعيبة والمرفوضة ومختلفة الأطوال، على أن يعمل به بدءا من الـ15 من شهر مايو الجاري.

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قناة 218 الليبية

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