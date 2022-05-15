طرابلس 15 مايو 2022 (وال) -أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تدعم تماما التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات. وأكدت السفارة في بيان لها، أنه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقا على النفقات التي تكتسب أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان […]

ظهرت المقالة السفارة الأمريكية في ليبيا تعلق على قرار تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال