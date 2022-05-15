اقتصاد

مدبولي: التأثير المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على مصر بلغ 130 مليار جنيه

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن مساعي بلاده ومحادثاتها مع المفوضية الأوروبية من أجل توجيه فوائض إنتاج الغاز المصري وتحويله إلى صادرات لهم.

وأضاف مدبولي ضمن تصريحات لوكالة CNBC عربية أن مصر تجري محادثات مع مجموعة من الدول العربية من أجل إقناعهم بتحويل جزء من ودائعهم بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات، مشيراً إلى أنه منذ بداية العام خسرت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 20 مليار دولار.

كما أكد مدبولي أن كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة بلاده بلغت ما قيمته 130 مليار جنيه سنويا، بينما قدّر كلفة الأثر غير المباشر على الموازنة بـ335 مليار جنيه سنويا.

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قناة 218 الليبية

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