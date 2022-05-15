“الزادمة ” يشدد على سرعة إطلاق الرحلات الجوية الداخلية والدولية من مطار سبها

عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها اليوم الأحد 15 مايو اجتماع تقابلي بين كل من نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “سالم الزادمة” ووزير العمل و وزير الصناعة ووزير البيئة ومدير مكتب نائب رئيس الحكومة المكلف بتنسيق شؤون ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية ورئيس مجلس إدارة شركة الأجنحة لنقل الجوي والمدير التجاري لشركة ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالشركة.

حيث ناقش المجتمعون سبل دعم القطاع الخاص ومسالة توفير طائرات لنقل الركاب من المنطقة الجنوبية إلى كافة المطارات الليبية والدولية، وكذلك المشاكل والصعوبات التي تواجه مصلحة الطيران المدني وشركات المناولة .

وأكد المجتمعون على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في مختلف المجالات، وعلى إمكانية نقل مقر شركة الأجنحة لمدينة سبها .

وفي ختام الاجتماع شدد ” الزادمة ” على ضرورة الإسراع بإطلاق الرحلات الداخلية والدولية من مطار سبها وتدليل كافة الصعوبات والعقبات .

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