إمكانية تزويد ليبيا لأوروبا بالنفط والغاز .. صنع الله يؤكد وعون يفند

أفاد وزير والنفط والغاز بحكومة الوحدة “محمد عون” أن ليس لدى ليبيا أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام لتزودها للسوق الأوروبي لتعوض أوروبا عن النفط والغاز الروسيين.

وأصدر “عون” توجيهاته للمؤسسة الوطنية للنفط للعمل على تطوير عدة اكتشافات نفطية وغازية لم يتم تطويرها- وفقاً لما صرح به لـشبكة “سي أن بي سي عربية” التلفزيونية- مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة مفصلة للحكومة بخصوص إشراك القطاع الخاص بتطوير الحقول النفطية بشرط أن يكون لديه كفاءة وقدرة مالية لتطوير الحقول النفطية.

بالمقابل أقر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله امتلاك ليبيا القدرة على تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب باستخدام البنية التحتية الموجودة- حسب ما جاء في كلمته بمنتدى نحو الجنوب الاستراتيجية الأوروبية لموسم جيو سياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في حوض المتوسط المنعقد في ايطاليا.

وأشار صنع الله خلال كلمته إلى قدرة ليبيا على تقديم إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا، مبيناً أن عدداً من ا لشركات النفط الدولية مثل إيني الإيطالية، وتوتال إنرجي الفرنسية وريبسول وكونوكو فيليبس وإكوينور وOMV وغيرها، استثمرت وأسهمت بأكثر من مليار دولار سنوياً لاستغلال موارد في ليبيا وأن شركات أخرى مثل بي بي، وسوناطراك لها أنشطة للتنقيب والتقييم في ليبيا. وتجدر الإشارة إلى أن الإغلاقات الأخيرة التي لاتزال تثير جدلاً داخل البلاد وخارجها لم تشمل جميع الموانئ الليبية فيما أشار وزير النفط والغاز إلى أن الوزارة لم تستلم أي طلبات محددة لمقايضة فتح الموانئ، متوقعاً أن يعود إنتاج النفط إلى المستويات البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، لافتاً إلى أن إنتاج ليبيا من الغاز استمر حتى مستويات 2 مليار قدم مكعب يوميا.

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