لليوم الثاني على التوالي.. الدولار يواصل الصعود أمام الدينار

ارتفعت لليوم الثاني على التوالي، قيمة العملات الأجنبية أمام الدينار في ختام تعاملات السوق السوداء بطرابلس، حيث تداول التجار العملة الأميركية في سوق المشير عند الساعة السادسة والنصف بـ5.15 دنانير للدولار الواحد، ليرتفع بذلك بمقدار ثلاثة قروش بالمقارنة مع سعر بداية التعاملات، فيما بلغت قيمته على صعيد الحوالات الخارجية إلى إسطنبول التركية بـ5.13 دنانير.

وشملت حالة الارتفاع العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، فقد جرى تداولها بـ6.32 دنانير مقابل 6.30 دنانير في تعاملات الصباح.

وفي النقطة الحدودية رأس جدير، تماسك الدينار التونسي أمام نظيره الليبي خلال تعاملات المساء، وبلغت قيمته 1.65 دينا، فيما جرى تداول الليرة التركية بـ33 قرشا.

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