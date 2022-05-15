“القطراني ” يدعو الشركات الأجنبية للعودة إلى ليبيا

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “علي القطراني” اليوم الأحد 15 مايوم حفل تدشين مشروع تحديث المخطط العام لتوسعات لحاضرة بنغازي والدرسات المصاحبة، رفقة وزير الاستثمار ووزير الحكم المحلي ووزير المواصلات ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق أعمار بنغازي ودرنة والقائم بالأعمال بسفارة جمهورية اليونان وقنصل عام جمهورية اليونان وقنصل عام جمهورية مصر ووفد الشركة اليونانية المنفذة للمشروع.

وشدد “القطراني ” على ضرورة الاهتمام بالمباني ذات طابع تاريخي وإعادة تأهيلها وإعمار المناطق المتضررة بالمدينة وتهيئة المناطق العشوائية والتركيز على مشاريع الطرق والمواصلات ومشاريع البحيرات السبع والمشاريع الأخرى المتوقفة كما وجه ” القطراني ” دعوة لشركات الاجنبية للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مرحلة البناء التي ستشمل كافة مناطق البلاد .

كما أكد “القطراني ” على أن الحكومة تعمل علي تذليل الصعاب وتسهيل الاجراءات والمعاملات أمام حركة التنمية والإعمار.

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