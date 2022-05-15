“الكيلاني” تبحث مع وزير الاقتصاد والتجارة الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة الاستثمار المنزلي

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني ” اليوم الأحد 15 مايو بمقر وازرة الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج ” وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد والتجارة ومستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية لمناقشة الترتيبات اللازمة الإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي .

وأكد الحضور على ضرورة توفير الدعم المالي والفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، كما تم الإتفاق على تشكيل فريق مشترك لدراسة القوانين واللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية .

وكما شدد المجتمعون على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع التجارية والاستثمارية .

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