ارتفاع مستمر للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 16 مايو 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 16 مايو 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8273 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً .

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0229 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9101 دينار، والدولار الكندي 3.7245 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3115 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2869 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3142 دينار، والدينار التونسي 1.5488 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4769 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 16 مايو 2022: