اقتصاد

“إدريس الشريف” يتسأل ماذا بعد قرار تجميد إيرادات النفط (إن تم تنفيذه) ؟

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تسأل الخبير الاقتصادي إدريس الشريف ماذا بعد قرار تجميد إيرادات النفط ( إن تم تنفيذه ) ؟ وإلى متى سيستمر هذا التجميد؟!

وأضاف بالقول: ما هي الآلية التي سيتم اتباعها للتصرف في الإيرادات المجمدة ؟! ومن وضع هذه الآلية ( إن وجدت )؟ ومتى سيتم تطبيقها ؟ ومن هي الجهة التي ستتولى تنفيذ هذه الآلية ؟!

وتابع بالقول: ماهي الإجراءات المقترحة لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد وعلى تكلفة المعيشة للمواطنين؟ (خصوصاً إذا طال أمد التجميد ، واتبع المصرف المركزي سياسة نقدية تقشفية من خلال قيامه بفرض قيود كمية مباشرة على العملة الأجنبية ، وعلى الواردات ، وعلى النفقات العامة الحكومية )

وختم حديته قائلاً: لم استطع التوصل حتى الآن ..للأسف .. إلى معرفة الجهة المختصة التي يمكن أن تتوافر لديها الإجابة عن هذه الأسئلة !!

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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