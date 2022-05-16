مصيلحي: مصر تتجه لشراء نصف مليون طن من القمح الهندي

توصلت الحكومة المصرية مع نظيرتها الهندية، الأحد، إلى اتفاق يقضي باستثناء القاهرة من قرار وقف تصدير القمح التي فرضته نيودلهي بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد وسط مخاوف من غلاء الأسعار وشح في المخزون.

وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي، في بيان، إن بلاده ستشتري نصف مليون طن من القمح، إذ من المتوقع وصول الكميات تباعا في شهر يونيو المقبل.

وأضاف مصيلحي أن مصر اشترت مليونًا و 700 ألف طن قمح من السوق المحلية منذ مطلع عام 2022م، في إطار خطة تنفذها الحكومة لمواجهة أي خطر قد يطال الأمن الغذائي بسبب نقص في المخزون الاستراتيجي.

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