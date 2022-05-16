توقعات بإرتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي لهذا السعر خلال الفترة القادمة.. وخبراء يوضحون الأسباب!

يرى خبراء بالشأن الاقتصادي ومتابعون للسوق الموازية في ليبيا إلى أنه من المتوقع تسجيل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الليبي بعد أن تخطى سعره حاجز الـ 5 دينار ليبي خلال الفترة الماضية.

واشار الخبراء إلى أن الاسباب التي تأتي وراء ارتفاع الدولار يأتي في ظل انخفاض العملات الدولية والتي تعتبر من سلة العملات الصعبة لمعادلة الدينار مقابل الدولار، وكذا ضبابية الوضع السياسي والاقتصادي المحلي, وارتفاع سعر الدولار بالصكوك، مشيرةً إلى أن هذه المعطيات تشير إلى ارتفاع سعر الدولار في الفترة القريبة بعد استقراره عند مستوى 5.125 ~5.150 دينار.

وتوقع الخبراء ان يتخطى سعر الدولار مقابل الدينار الليبي سعر 5.21 دينار، كون الملاذ الحالي للحفاظ على قيمة النقد هما الدولار الامريكي والذهب، مع حالة ركود وكساد في سوق العقار.

وتخطى سعر الصرف خلال الاونة الاخيرة الـ5 دينار، وسجل سعر 5.15 دينار في العاصمة طرابلس على خلفية العديد من المؤثرات التي أثرت في سوق الصرف.

وعلى ذات الصعيد تأثرت اسعار الصرف في السوق الرسمية بالاحداث العالمية مسجلاً مستويات قياسية لأول مرة، حيث بلغ سعر متوسط الدولار الامريكي 4.8273 دينار، وبلغ سعر البيع 4.8394 دينار وسعر الشراء 4.8153 دينار، متجاوزاً السعر الرسمي المعلن سابقاً وهو 4.48 دينار.