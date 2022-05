حازت دولة ليبيا على الترتيب الأول بين الدول الأفريقية من حيث احتياطياتها الأجنبية على مدار أكثر من نصف قرن، بحسب تصنيفات البنك الدولي .

وأوضح البنك الدولي في تقريره أن ليبيا في ألفين وواحد وعشرين حازت على المرتبة الأولى حيث بلغ حجم احتياطياتها أكثر من أربعة وثمانين مليارا، وكانت جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية وبلغت أكثر من سبعة وخمسين مليارا في حين بلغ احتياطي دولة الجزائر أكثر من ستة وخمسين مليار دولار .

وكان المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل قد ذكر أن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد المحلي في عام 2020 كان الأسوأ في السنوات الأخيرة، في ظل استمرار المشكلات في قطاع النفط، ووباء كورونا.

وتوقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7 بالمئة لكنه أكد إمكانية نزوله لحدود 2.4 بالمئة العام المقبل.

المصدر: البنك الدولي

The post البنك الدولي: ليبيا الأولى إفريقيا باحتياطيات بلغت 84 مليار دولار appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار