الاقتصاد تبحث وضع خطة لإنشاء هيئة متابعة الاستثمار المنزلي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج رفقة وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، إمكانية إنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي.

كما بحث الطرفان كيفية توفير الدعم اللازم المالي و الفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم الاتفاق على تشكيل فريق مشترك بين الطرفين لدراسة القوانين واللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على ضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع التجارية والاستثمارية.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد والتجارة ومستشار وزير الشؤون الاجتماعية.

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