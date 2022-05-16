العمل والتعليم العالي تدرسان توفير فرص العمل للخريجين

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب، آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين؛ بهدف تهيئة مخرجات المؤسسة الجامعية مع سوق العمل.

وناقش الطرفان خطوات الحد من ظاهرة البطالة التي يعاني منها الشباب وكيفية تعيين خريجي الجامعات الليبية كافة للعمل بالقطاعات العامة والخاصة بالدولة.

وأظهرت بيانات سابقة أعدتها وزارة العمل والتأهيل، أن أعداد الباحثين عن عمل في البلاد بلغت أكثر من 340 ألف شخص، موزعين على الجنسين، مشيرةً إلى أن نسبة المؤهلين الباحثين عن عمل من إجمالي الإحصائية 58 % ، فيما كانت نسبة غير المؤهلين من العدد الإجمالي 42 % ، حيث تراوحت مؤهلات الباحثين عن العمل، وفق الإحصائية الوزارية بين حاملي الشهادات من الثانوية إلى الجامعية.

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