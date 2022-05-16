تضارب بين “عون” و”صنع الله” حول قدرة ليبيا على تزويد أوروبا بالنفط والغاز￼￼￼￼

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله امتلاك ليبيا القدرة على تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب باستخدام البنية التحتية الموجودة.

وقال صنع الله، في كلمته خلال منتدى “نحو الجنوب الاستراتيجية الأوروبية لموسم جيوسياسي واقتصادي واجتماعي ثقافي جديد في حوض المتوسط” المنعقد في ايطاليا الجمعة، إن ليبيا قادرة على تقديم إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأشار صنع الله إلى أن عددا من شركات النفط الدولية مثل “إيني الإيطالية، وتوتال إنرجي الفرنسية، وريبسول وكونوكو فيليبس وإكوينور وOMV “، استثمرت وأسهمت بأكثر من مليار دولار سنويًا لاستغلال موارد في ليبيا، وأن شركات أخرى مثل بي بي، وسوناطراك لها أنشطة للتنقيب والتقييم في ليبيا.

تصريحات صنع الله تتناقض مع تصريحات وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبية محمد عون، حيث قال عون في تصريح لـ”سي أن بي سي عربية”، إن ليبيا ليس لديها أي كميات زائدة عن الحاجة سواء غاز أو نفط خام توردها للسوق الأوروبي لتعويض أوروبا عن النفط والغاز الروسي. وأشار إلى أن إنتاج ليبيا من الغاز وصل لـ 2 مليار قدم مكعب يوميا.