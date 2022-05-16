لويجي دي مايو: لابد من إنهاء حرب الخبز العالمية

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إلى ضرورة العمل على إنهاء ما أطلق عليه “حرب الخبز العالمية”- وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، ضمن تصريحات صحفية له في بروكسل على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الإيطالي: “نحن نناقش قضية الأمن الغذائي في كل من مقرات حلف الناتو ومجموعة السبع وفي أوروبا.. لابد أن ينهي الاتحاد الأوروبي حرب الخبز العالمية”.

وأشار دي مايو إلى أن لهذه الحرب تأثير عالمي على السلع وأسعار الضروريات الأساسية، و”لابد من ايقاف الحرب العالمية على الخبز في مهدها”، مؤكدًا أن “لقد الغزو الروسي لأوكرانيا خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق ويتطلب اتخاذ إجراءات دولية، الأربعاء المقبل في نيويورك، مع وزير الخارجية الأميركي توني بلينكين وغيره من الوزراء، في محاولة هيكلة مبادرة دولية بشأن سلامة الغذاء”.

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