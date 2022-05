فنّد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” في تحضير الخبز، مؤكدًا بأن المركز قام بكافة الإجراءات المخبرية اللازمة من التحاليل وغيرها وثبت له عدم استخدام هذه المادة في تحضير الخبز في المخابز الليبية.

وأوضح المركز بأنه اتخذ إجراءات صارمة عقب تداول هذه الشائعات في وقت سابق كونه المخول بالجزم العلمي في صحة ما يتداول من عدمه، وشكّل لجنة للبث بسحب عينات من الطحين المستخدم والخبز من مصادره وأماكن تداوله طالت عدد 50 مدينة بواقع 454 عينة متمثله بـ 404 عينة خبز و40 عينة دقيق و10 عينات محسنات الخبز، وذلك بإخضاعها للإجراءات المخبرية اللازمة من التحاليل والتدقيق باستخدام مادة “برومات البوتاسيوم” داخلها من عدمه.

وجدّد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية تأكيده بأن النتائج المخبرية أظهرت عدم تبوث استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” ببلادنا الحبيبة في نتائج مطابقة لجهات اعتبارية أخرى من جامعات ومراكز علمية، وأكد المركز صحية وسلامة نتائجه رجوعا لدوره العلمي في هذا الشأن وأن إدارته وكل عامليه يطمئنون كافة أطياف الشعب الليبي بأن سلامة الغذاء والدواء في أمانة على أعناق العاملين بالمركز.

The post مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يجدد التأكيد على ثبوت عدم استخدام مادة “برومات البوتاسيوم” في تحضير الخبز في ليبيا appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا