خاص: سفير دولة أندونيسيا لدى ليبيا يكشف لصدى عن أهم المشاريع في الأشهر المقبلة بين البلدين

صرح سفير دولة أندونيسيا لدى ليبيا محمد معروف لصحيفة صدى الاقتصادية أن مشروع صناعة الصيد البحري له أهمية كبيرة للاقتصاد الليبي حيث ترغب دولة أندونيسيا مساعدة ليبيا في تطوير هذا المجال الضخم الذي يعيد بالنفع للمواطن الليبي .

وأكد “معروف” بأنه هناك إمكانيات هائلة في ليبيا بالإضافة إلى أنه سوف يتم استكشاف تلاثة جوانب ودراستها بالتعاون مع الوفد الأندونيسي القادم إلى ليبيا خلال الشهر للمقبل والآن نعمل على تنسيق بين الجانب الليبي والأندونيسي من أجل هذه الخطوة ولاشك في أن بلادنا سوف يكون لديها العديد من المشاريع مستقبلا مع ليبيا.

وأوضح كذلك بأنه يجب أن تكون هناك تجهيزات وبيئة آمنه لاحتمالات التصدير ولتحسين والحفاظ على جودة ، وفقاً للسفير .

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