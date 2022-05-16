عون يبحث خطط إنشاء البنك الأفريقي للطاقة في لواندا

بحث وزير النفط والغاز محمد عون، مع عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة، خُطط وآليات إنشاء البنك الأفريقي للطاقة عن طريقة مؤسسة استثمار الطاقة في أفريقيا.

المُؤسسة التي جرى تأسيسها قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الأبو)، تهدفُ لدعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء ودعم خطط التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

من جهته دعا عون إلى ضرورة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة بأسرع ما يمكن؛ بهدف تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقات المتجددة من خلال هذه الإيرادات، لافتًا إلى أن المصارف العالمية ستقوم بوضع قيود على تنفيذ تمويل المشروعات النفطية، الأمر الذي سيحرم القارة الأفريقية من الاستفادة من الثروة النفطية التي مازالت تزخر بها القارة الأفريقية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة.

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