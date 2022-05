قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” إن ليبيا لديها إمكانيات كبيرة لتطوير الموارد الهيدروكربونية وتزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر من خلال خطوط الأنابيب باستخدام البنية التحتية الموجودة بالفعل.

وأضاف “صنع الله” في كلمته خلال منتدى “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية لموسم جيوسياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي جديد في حوض المتوسط” الذي أقيم بمدينة سورينتو الايطالية، بأن ليبيا تستطيع تقديم إمدادات آمنة من النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا وتستطيع أن تحل محل بعض الإمدادات الحالية.

وتابع بالقول بأنه وبالرغم من اعتقاد العديد من المراقبين بأن ليبيا لا تزال منطقة شديدة الخطورة لمستثمري النفط؛ إلا أن الأمر ليس كذلك بالضبط، مشيرا إلى أنه وعلى مدار العامين الماضيين استثمرت شركات النفط الدولية مثل “إيني” الايطالية و”توتال إنرجي” الفرنسية و”ريبسول” “وكونوكو فيليبس” و”إكوينور” و”أو إم في” وغيرها وساهمت بأكثر من مليار دولار سنويًا لاستغلال موارد ليبيا.

كما أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف شركات أخرى مثل “بريتش بتروليوم” البريطانية و”سوناطراك” الجزائرية وغيرهما أنشطة التنقيب والتقييم في ليبيا، وهناك شركات أخرى تبدي اهتمامًا للعمل في ليبيا في المستقبل القريب.

وأكد “صنع الله” بأن ليبيا هي المكان المناسب للاستثمار في الغاز الطبيعي بسبب الأزمة الحالية في أوروبا، لما تملكه من ثروات هائلة، وهي منتج رئيسي للنفط في أفريقيا، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يشهد بدوره زيادة في الطلب في مناطق الاستهلاك الرئيسية في إيطاليا وأوروبا نتيجة التوترات في شرق أوروبا وتداعياتها على مستقبل إمدادات الطاقة والممرات الآمنة.

The post “صنع الله”: هناك إمكانيات كبيرة في ليبيا لتطوير الموارد وتزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي عبر البحر appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا