غرفة التجارة بنغازي تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر

ناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المُكلف، منعم السعيطي رفقة القنصل المصري لمدينة بنغازي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري.

وتباحث الطرفان خلال اجتماع موسع عُقد في بنغازي، الآليات المشتركة التي تضمن التعاون بين الطرفين في المجالات والاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

وتضمن اللقاء إجراء جولة استطلاعية لجميع إدارات وأقسام الغرفة والجهات التابعة، وذلك في إطار التعريف بالاختصاصات والمهام والخدمات التي تقدمها للمنتسبين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.

وفي وقت سابق، ناقشت الغرفة رفقة سفير دولة اليونان لدى ليبيا إمكانية عقد ملتقيات عمل بين الطرفين، وتعزيز قنوات التواصل المباشر التي تساهم بدورها في تسهيل الحركة التجارية والاستثمارية والاقتصادية للشركات ورجال الأعمال بين البلدين.

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