السفير اليوناني: سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية وإستعادة الحركة التجارية والسياحية

بنغازي 16 مايو 2022 (وال)- قال القائم بأعمال السفارة اليونانية لدى ليبيا يوانيس ستاماتيكوس اليوم الإثنين، إن بلاده تسعى للبدء في توطيد العلاقات الليبية اليونانية من خلال عدة اجراءات، والتي من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية والأوروبية للمواطنين الليبيين، وأنها ستولي الحالات المرضية الحرجة إهتمامًا خاصًا.

وأضاف يوانيس ستاماتيكوس أثناء لقائه رئيس مجلس الوزراء علي القطراني في بنغازي، أنه سيتم فتح المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية، وإستعادة الحركة التجارية والسياحية حتى من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانىء، من ضمنها ميناء درنة الذي ستسهم اليونان في استئناف عمله قريبًا.

من جانبه، أكد السيد علي القطراني بأن الحكومة الليبية تولي العلاقات الليبية اليونانية إهتمامًا كبيرًا، وأنها حريصة كل الحرص على أن تكون هذه العلاقات مبنية على الإحترام المتبادل والتعاون في شتى المجالات، والتي ستعود بالفائدة على الدولتين، مضيفًا أن هذه العلاقات يجب أن تُعزز بعدة خطوات مهمة؛ كفتح المجال الجوي، وإصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين، وخاصة العاجلة منها للحالات المرضية الحرجة.

وأكد يوانيس ستاماتيكوس أن ليبيا ستحضى بإهتمام خاص من قبل السلطات اليونانية، وأن الشركات اليونانية ستُساهم في التنمية وإعادة الإعمار، كما سيكون هناك تعاون في مجالات أخرى؛ كالمجال الطبي من حيث التدريب والعلاج، والمجال الزراعي الذي تم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة الليبية، وغيرها من المجالات التي ستعود بالفائدة على الشعبين الصديقين. (وال) ب ع/ ر ت

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