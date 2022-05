ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأعلى احتياطات أجنبية حتى نهاية 2021

تصدرت ليبيا قائمة الدول الأفريقية الأعلى احتياطات أجنبية حتى نهاية 2021 باحتياطيات تتجاوز 84.6 مليار دولار، متفوقةً على جنوب أفريقيا التي حلت ثانيةً باحتياطي يصل حوالي 57.6 مليار دولار، والجزائر التي حلت ثالثة باحتياطي يتجاوز 56.2 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك الدولي فإن المرتبة الرابعة أفريقيا في احتياطيات النقد الأجنبي كانت لجمهورية مصر العربية باحتياطي يصل إلى 39.8 مليار دولار، تلتها نيجيريا باحتياطي يتجاوز 36.7 مليار دولار، ثم المغرب باحتياطي يصل إلى 35.6 مليار دولار، ومن ثم أنغولا وكينيا، وحلت تونس في المرتبة التاسعة أفريقيا باحتياطي يتجاوز 8.8 مليار دولار، ثم غانا في المرتبة العاشرة.

