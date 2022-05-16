بالأرقام والتفاصيل.. تقرير للمصرف المركزي يكشف إجمالي الدين العام وأصول المصارف والناتج المحلي

قال تقرير مصرف ليبيا المركزي السنوي الاستثنائي الموحد والذي نشره المركزي ببنغازي أن الدين العام تجاوز سقفه 154.060 في نهاية ديسمبر من 2020 موزعة بين مالية حكومة الوفاق والمؤقنة .

ووفق تقرير المصرف المركزي فسجلت أصول المصارف خلال 2015 و2020 بشكل عام نمواً متزايداُ فقد حققت 126.107 مليار ، كما قام المركزي بطرابلس طيلة الفترة المذكورة بإقراض عام داخلي لمالية طرابلس بلغت قيمته التراكمية 84.107 مليار حتى نهاية ديسمبر 2020 ، وقام المركزي ببنغازي بذات الفترة بإقراض داخلي لمالية المؤقتة بقيمة 69.956 مليار .

وقال التقرير أن نسبة الدين العام التراكمي إلى الناتج المحلي في ليبيا وصلت لمستويات مرتفعة غير مسبوقة حيث أن ملامح عدم الاستقرار بدت جلية من خلال القفزات غير المخطط لها والتي نشأت نتيجة ظروف إتسمت هي أيضاً بعدم الاستقرار والتخبط ، حيث سجلت بنهاية ديسمبر 2020 أعلى معدل لها بتخطيها ما نسبته 433% والتي تعد الأعلى بتاريخ ليبيا حيث يعزى تنامي تلك النسب إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 35.3 مليار قابله دين عام تراكمي يزيد عن 154 مليار .

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