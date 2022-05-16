اقتصاد

صعود بسيط للدينار أمام الدولار.. واليورو يستقر للمرة الثانية

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت قيمة الدينار أمام الدولار في ختام تداولات السوق السوداء الإثنين، بمدينة طرابلس.

وجرى تداول العملة الأمريكية في سوق المشير عند الساعة السادسة بــ5.11 دنانير للدولار الواحد، فيما بلغت قيمته على صعيد الحوالات الخارجية إلى إسطنبول التركية 5.10 دنانير.

وظلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مستقرة لليوم الثاني على التوالي، وبلغت قيمتها 6.30 دنانير بعد موجة ارتفاع الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب، فيما جرى تداول الدينار التونسي أمام نظيره الليبي في النقطة الحدودية رأس اجدير بــ1.65 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك