صعود بسيط للدينار أمام الدولار.. واليورو يستقر للمرة الثانية

ارتفعت قيمة الدينار أمام الدولار في ختام تداولات السوق السوداء الإثنين، بمدينة طرابلس.

وجرى تداول العملة الأمريكية في سوق المشير عند الساعة السادسة بــ5.11 دنانير للدولار الواحد، فيما بلغت قيمته على صعيد الحوالات الخارجية إلى إسطنبول التركية 5.10 دنانير.

وظلت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مستقرة لليوم الثاني على التوالي، وبلغت قيمتها 6.30 دنانير بعد موجة ارتفاع الأسبوع الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب، فيما جرى تداول الدينار التونسي أمام نظيره الليبي في النقطة الحدودية رأس اجدير بــ1.65 دينار.

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