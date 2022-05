“الدبيبة” يصدر تعليماته لوزراء المالية والداخلية والصحة لموافاته بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تسوية أوضاع أعضاء الشرطة والعاملين بقطاع الصحة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته لوزراء كل من المالية والداخلية والصحة لموافاته وبشكل عاجل بما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تسوية أوضاع أعضاء هيئة الشرطة تنفيذا للقانون رقم (6) لعام 2019، والعاملين بقطاع الصحة تنفيذا لقرار (885) للعام ذاته، وذلك وفق مناقشته في اجتماعه بوزارة المالية في 24 أبريل الماضي.

ووجّه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” رسائل إلى وزير المالية “خالد المبروك” ووزير الداخلية “خالد مازن” ووزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” نقل فيها تعليمات رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بضرورة إحالة ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن زيادة مرتبات أعضاء الشرطة والقرار رقم 885 لسنة 2019 بشأن زيادة مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

