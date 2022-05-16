اقتصاد

أبرز ما جاء في تقرير المركزي عن أصول المصارف التجارية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام مصرف ليبيا المركزي تقرير السنوي الاستثنائي الموحد والذي نشره المركزي ببنغازي عن أصول المصارف التجارية، حيث سجلت أصول المصارف التجارية خلال الفترة ( 2015-2020 ) بشكل عـام نمـواً متزايداً، كما وصل إلى حوالي ضعف ما كانت عليه في سنة المقارنة 2010 م والبالغة حينهـا 65.352 مليار دينار.

وأضاف المصرف بأنها اقفلت في نهاية ديسمبر من سنة 2020 م عند 107. 126 مليار دينار ، في حين بلغت معدلات نمو السـنوات ( 2015، 2016، 2017، 2018 ) ما يزيد عن ( 38% ، 58% ، 78% ، 79% ) على التوالي مقارنة بما كانت عليه في ذات سنة المقارنة .

وأكد التقرير على الرغم من تحقيق سنة 2019 م هي أيضاً معدل نمو بلغ 72% ، إلا أنها السنة الوحيدة التي سجلت فيهـا تدني في قيمة الأصول، حيث بلغت نسبته %3.7 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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