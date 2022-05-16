أبرز ما جاء في تقرير المركزي عن أصول المصارف التجارية

قام مصرف ليبيا المركزي تقرير السنوي الاستثنائي الموحد والذي نشره المركزي ببنغازي عن أصول المصارف التجارية، حيث سجلت أصول المصارف التجارية خلال الفترة ( 2015-2020 ) بشكل عـام نمـواً متزايداً، كما وصل إلى حوالي ضعف ما كانت عليه في سنة المقارنة 2010 م والبالغة حينهـا 65.352 مليار دينار.

وأضاف المصرف بأنها اقفلت في نهاية ديسمبر من سنة 2020 م عند 107. 126 مليار دينار ، في حين بلغت معدلات نمو السـنوات ( 2015، 2016، 2017، 2018 ) ما يزيد عن ( 38% ، 58% ، 78% ، 79% ) على التوالي مقارنة بما كانت عليه في ذات سنة المقارنة .

وأكد التقرير على الرغم من تحقيق سنة 2019 م هي أيضاً معدل نمو بلغ 72% ، إلا أنها السنة الوحيدة التي سجلت فيهـا تدني في قيمة الأصول، حيث بلغت نسبته %3.7 مقارنة بالسنة التي سبقتها.

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