وزير النفط والغاز يشارك في الاجتماع الوزاري غير العادي 42 لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول بأنغولا

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يشارك في الاجتماع الوزاري غير العادي الـ42 لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول الذي استضافته العاصمة الانغولية لواندا.

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة النفط والغاز فقد تم خلال الاجتماع مناقشة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة عن طريق مؤسسة استثمار الطاقة في إفريقيا التي تأسست من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول بهدف دعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لاستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.

وأشاد “عون” في كلمته بالإسراع بإنشاء البنك الأفريقي للطاقة بهدف تمويل المشاريع النفطية للدول الأفريقية لاستنضاب الثروة النفطية على أن يتم تنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقات المتجددة من خلال هذه الإيرادات، لأن المصارف العالمية ستضع قيودًا على تنفيذ تمويل المشروعات النفطية، الأمر الذي سيحرم القارة الأفريقية من الاستفادة من الثروة النفطية الكبيرة التي لازالت تزخر بها القارة الافريقية.

