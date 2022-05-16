خاص: قُرعة جديدة لموسم الحج هذا العام! .. “البوعيشي” يوضّح التفاصيل

صرح نائب رئيس هيئة شؤون الحج والعمرة “صبري البوعيشي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بما يخص القرعة ستعاد بعد تحويل الأعداد حسب السلطات السعودية من 65 عام فما فوق هذه القرعة ستكون على ستة عشر تنسيقية للحج على مستوى ليبيا.

وأضاف بالقول: هذه التنسيقيات ستعمل من خلال البث المباشر لنقل القرعة التي ستكون يوم الاثنين القادم من ساعة العاشرة صباحا للواحد ظهر حتى نلخص العدد المطلوب وهو 3531 حاج على مستوى ليبيا.

وتابع بالقول: لنعطي الأحقية للحجاج المعنيين والذين لم يكونو ضمن خلال هذه القرعة، وليسو الفائزين في هذه القرعة سيحفظ لهم الحق من هيئة شؤون الحج والعمرة للموسم القادم.

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