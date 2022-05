ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية .. مصرف الجمهورية يعمل على توفير احتياجات دار الوفاء للمسنين والعجزة

قال مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لـ”تبادل” إن الإدارة العامة للمصرف أصدرت توجيهاتها بضرورة المساهمة في توفير احتياجات دار الوفاء للمسنين والعجزة عن طريق إمدادها بأجهزة حديثة للعلاج الطبيعي وتوفير الكمية المطلوبة من أدوية الأمراض المزمنة للنزلاء والتي تكفيهم لسنة كاملة.

وأضاف “محمد سعيد” بأن مدير إدارة التسويق لمصرف الجمهورية زار دار الوفاء للمسنين والعجزة واطلع على الخدمات التي توفرها للمسنين وأهم المشاكل التي يعاني منها العاملين بالدار، مؤكدا بأن الإدارة العامة لمصرف الجمهورية تسعى لأن تكون داعما لمثل هذه المبادرات وأن المصرف سيعمل على دعم كل الجهات العامة وخاصة الاجتماعية حرصا منه لتقديم خدماته لكافة شرائح المجتمع.

كما زارت إدارة مصرف الجمهورية دار رعاية الطفل بمنطقة “أبوهريدة” بطرابلس، للعمل على تقديم ما تحتاجه الدار من مواد صحية وتنظيف، وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها المصرف للمساهمة في الرفع من العبء على مؤسسات الدولة وخاصة الاجتماعية منها.

