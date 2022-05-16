خاص.. مصدر بالمركزي يكشف بأن التقرير السنوي الصادر عن البيضاء لا يمثل رأي المصرف بطرابلس ..ويوضح أضراره

أوضح مصدر بالمصرف المركزي يوضح حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إن التقرير السنوي الصادر عن مصرف البيضاء وما ورد به من بيانات لا تمثل رأي المصرف المركزي طرابلس ولم تكن إدارات المصرف طرف في اعداده .

وتابع بالقولي ولم يكن هناك نقاش ولا توافق على اصدار مثل هذه التقارير في إطار مسار التوحيد المتفق عليه ، حيث يلاحظ استمرار مصرف البيضاء العمل بمعزل عن مصرف ليبيا المركزي طرابلس ولا تزال تصدر تعليمات ومنشورات بتوجهات من المحافظ المكلف السيد على الحبري رغم التوافق بالعمل في مسار التوحيد تحت وظيفة نائب المحافظ .

وأضاف قائلاً: وهذه الإجراءات المنفردة قد تعرقل جهود التوحيد وفقدان الثقة بين فرق العمل و مسارات التوحيد .

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