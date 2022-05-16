اقتصاد

ارتفاع عجز الميزانية التركي في أبريل بنسبة 197%

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع عجز الميزانية في تركيا بنسبة بلغت 197 % خلال شهر أبريل، مسجلاً ما قيمته 3.23 مليار دولار.

وأرجعت الحكومة التركية هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق، إضافة لحدوث طفرة في التحويلات الجارية التي تشمل المدفوعات لنظام الضمان الاجتماعي، مع توقعات لوصول عجز الميزانية إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وفي سياق منفصل، رفعت تركيا في وقت سابق أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، وبنسبة 35% بالمئة للأسر، حسب إعلان شركة استيراد الطاقة التركية “بوتاش”، حيث تستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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