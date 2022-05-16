ارتفاع عجز الميزانية التركي في أبريل بنسبة 197%

ارتفع عجز الميزانية في تركيا بنسبة بلغت 197 % خلال شهر أبريل، مسجلاً ما قيمته 3.23 مليار دولار.

وأرجعت الحكومة التركية هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق، إضافة لحدوث طفرة في التحويلات الجارية التي تشمل المدفوعات لنظام الضمان الاجتماعي، مع توقعات لوصول عجز الميزانية إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وفي سياق منفصل، رفعت تركيا في وقت سابق أسعار الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية بنسبة 50%، وبنسبة 35% بالمئة للأسر، حسب إعلان شركة استيراد الطاقة التركية “بوتاش”، حيث تستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً مما يجعلها عرضة لتداعيات التقلبات الكبيرة في الأسعار.

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