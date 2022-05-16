انطلاق الحملة الوطنية لحماية المستهلك بعدد من المدن الليبية

بنغازي 16 مايو 2022 (وال)- أطلقت الجنة الوطنية لحماية المستهلك الحملات التفتيشية في عدد من المدن الليبية.

هذا ومن بين الحملات التي أجريت حملة مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية أوباري، رفقة جهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي ومكتب الإصحاح البيئي أوباري، استهدفت بعض المخابز بمحلة المشروع وسجلت النتائج التالية:

1. عدم وجود ترخيص والعاملين لا يوجد لديهم شهائد صحية.

2. التهوية والإضاءة غير جيدة.

3. النظافة العامة والشخصية غير جيدة.

4. غرف التخمير بحاجة إلى صيانة.

5. الأرضية والأسقف بحاجة إلى صيانة.

6. عدم وجود غربال كهربائي.

7. توجيه إنذار لأصحاب المخابز وطلب استدعاء لمقر الحرس البلدي بعد إحالة التقرير إلى جهاز الحرس البلدي ومكتب عميد البلدية.

كما استهدفت الحملة الوطنية لحماية المستهلك أيضًا مدينة سوكنه، حيث قام مفتشي مكتب الجفرة رفقة جهاز الأمن الداخلي والحرس البلدي، بجولة تفتيشية استهدفت محلات بيع المواد الغذائية بمدينة سوكنة، وسجلت العديد من الملاحظات والمخلفات وضبط مواد غدائية منتهية الصلاحية، وتم إحالتها إلى جهات ذات الاختصاص لإتخاذ الإجراءات الضبطية. (وال) ح س/ ر ت

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