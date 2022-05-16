المركزي: أكثر من 212 مليار دينار إجمالي المصروفات التسييرية للحكومات السابقة

كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي المصروفات التسييرية للحكومات عن الفترة من 2015-2020، بلغ أكثر من 212 مليار دينار من إجمالي مصروفات الميزانية العامة البالغة أكثر من 275 ملياراً.

التقرير الموحد للمصرف المركزي أوضح أن إجمالي مصروفات وزارة المالية عن ذات الفترة سجل أكثر من 220 مليار دينار، بنسبة 175% من إجمالي الإيرادات السيادية البالغة أكثر من 125 مليار دينار، إلى جانب صرف وزارة المالية بالبيضاء أكثر من 55 مليار عن ذات الفترة بنسبة 44% من إجمالي الإيرادات المحققة.

وأشار تقرير المركزي المطول إلى أن ودائع القطاع الخاص لدى المصارف التجارية في سنة 2020 بلغت أكثر من 60 مليار دينار، فيما سجلت ودائع القطاع الحكومي والعام أكثر من 41 مليار دينار، بينما سجلت حركة العملة لدى الجمهور عن العام 2020 أكثر من 55 مليار دينار.

ويتضمن التقرير الصادر عن المصرف المركزي بيانات لحركة الإيراد العام عن الفترة من 2010 وحتى 2020، شاملة المقارنات بين الفترة محل الدراسة والرصد، إلى جانب الكشف عن حركة النقد بالمصارف التجارية ومتغيرات وأسباب تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

ويعد هذا التقرير الاستثنائي أول نتاج أعمال مجلس إدارة المصرف المركزي، بعد الاتفاق على إعادة توحيد قطبيها في طرابلس وبنغازي برعاية شركة ديلويت للمراجعة والتدقيق.

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