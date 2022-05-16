خاص مصدر بالمصرف التجاري الوطني يحذر في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية من مخ 2022-05-16 23:51:33

#خاص

مصدر بالمصرف التجاري الوطني يحذر في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية من مخاوف وتداعيات إقفال فروع المصرف التجاري الوطني منذ 8 مايو بسبب إجراء منفرد وغير مدروس قامت به إدارات المصرف بمدينة البيضاء لترقية المنظومة المصرفية وعدم التنسيق المسبق مع المصرف المركزي بطرابلس وإداراته ، وهذا الإجراء ترتب عليه توقف كافة خدمات الزبائن وأهمها السيولة و سحب مرتباتهم منذ ذلك التاريخ وعطل خدمات شحن البطاقات وعمل نقاط البيع ومقاصة الصكوك والحوالات بين المصارف ، وستستمر فروع المصرف مغلقة لأجل غير مسمى في الوقت الذي شرعت فيه المصارف الأخرى في صرف مرتبات شهر مايو ، وحمل المصدر المسؤولية لكل من قام وساعد في إتخاذ هذه الخطوة دون إستراتيجية واضحة وناشد المصدر مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية بالتدخل السريع لتمكين زبائن المصرف من الحصول على الخدمات المصرفية من فروع المصرف .

#صدى #ليبيا





2022-05-16 23:51:33

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