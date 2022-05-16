خاص.. نائب رئيس هيئة الحج والعمرة يجيب عن تساؤلات صدى بخصوص التجهيزات لحجّاج هذا الموسم

صرّح نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة “صبري البوعيشي” خلال مؤتمرٍ صحفي أجرتهُ الهيئة اليوم الثلاثاء رداً على تساؤل صحيفة صدى الاقتصادية بشأن إجراءات الهيئة المُتخذّة لتنظيم جيّد خالٍ من التقصير في خدمة الحُجاج هذا الموسم قائلاً: “أخذنا كل الاعتبارات التي تنص على موسم الحج وبدأنا في العمل من قبل صدور إعلان السلطات السعودية بأن هناك حج في هذا العام، كما عملنا بوحدة فريق بمجلس الإدارة، واخذنا كل الاعتبارات التي ستطرح من السلطات السعودية”.

وأضاف بالقول: “كانت هناك لجنة برئستنا خلال الأشهر الماضية، حيث قمنا بمسح شامل لكل الفنادق وشركات النقل للإعاشة، وخاصةً وأننا نعرف أن مستوى الحجاج في دولة ليبيا ممتاز في المنطقة المركزية، كما حرصنا خلال هذا العام على أن العمل والمستويات في الحج ستكون أفضل من الأعوام السابقة لحجاجنا حتى نصل بهم إلى أرض الوطن في رحاب وسلامة الوصول بدايةً من خطوط النقل إلى الأراضي المقدسة إلى أداء المناسك في مكة المكرمة”.

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