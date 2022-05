أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين في تصريح خاص لقناة تبادل أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سيحول أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو “5” خلال هذا الأسبوع.

فيما رجح المسؤول بالمصرف المركزي أن أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو سيتم تحويلها خلال يوم او اثنين.

