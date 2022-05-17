“القطراني” يدعو الشركات الهندية للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب “علي القطراني ” اليوم الإثنين 16 مايو بسفير دولة الهند “ان جي جان جيت ” والموفد المرافق له بحضور عضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد”.

حيث أكد “القطراني ” أن هذا الاجتماع سيفتح آفاق التعاون في عدة مجالات بين البلدين وخاصة في مشاريع البنية التحتية والإسكان وستشمل مجلات أخرى كالاقتصادية والصحية والتعليمية .

وأضاف “القطراني” أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليل المصاعب أمام المستثمرين والشركات من جمهورية الهند الصديقة للمساهمة في مراحلة إعادة الإعمار في ليبيا.

ومن جهته أكد السفير دولة الهند لدى ليبيا أن جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات ولن تدخر جهدا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

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