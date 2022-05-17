خلال اجتماعه مع “القطراني ” .. القائم بأعمال سفارة اليونان يؤكد إستعداد بلاده للبدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية والأوروبية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب “علي القطراني ” بمكتبه بمدينة بنغازي اليوم الإثنين 16 مايو بالقائم بأعمال سفارة جمهورية اليونان “يوانيس ستاماتيكوس” والقنصل العام “اخيليس راكنس” بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية “يونس العرفي “

وأكد ” القطراني ” بإن الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان تولي العلاقات الليبية اليونانية اهتماماً كبيراً و أشاد بالتعاون المشترك والاتفاقيات المبرمة في عدة مجالات بين البلدين .

ومن جهته أبدى ” يوانيس ستاماتيكوس” أستعداد بلاده للبدء في توطيد العلاقات بين البلدين من خلال عدة إجراءات من أهمها البدء في إصدار تأشيرات الدخول المحلية والأوروبية للمواطنين الليبيين .

وأضاف القائم بالأعمال بإنه سيتم المجال الجوي بين البلدين للشركات الليبية واليونانية واستعادة الحركة التجارية والسياحية من خلال حركة الملاحة التي ستكون من خلال عدة موانئ من ضمنها درنة الذي ستساهم اليونان في استئناف عمله قريبا .

كما أكد القائم بأعمال السفارة أن السلطات اليونانية والشركات اليونانية ستساهم في تنمية وإعادة الإعمار في ليبيا وفي عدة مجالات أخرى كمجال الطب من حيث التدريب والعلاج والمجال الزراعي الذي ثم بحثه مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالحكومة المكلف من قبل مجلس النواب .

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