“أبوهيسة” يشيد بدور رجال الأعمال في توطين الصناعة في ليبيا

شارك وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “احمد أبوهيسة” اليوم الإثنين 16 مايو بالعاصمة طرابلس في افتتاح جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا ” موصياد” بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” وعدد من الوزراء والمسؤولين الليبيين والأتراك .

وأكد “أبوهيسة” خلال الكلمة الافتتاحية على امتلاك ليبيا قوانين تجارية واستثمارية جيدة، إضافة إلى المساحات الجغرافية الشاسعة التي تحتاج إلى بنية تحتية واردة جادة من قبل المستثمرين .

كما أشاد “أبوهيسة” بدور رجال الأعمال في توطين الصناعة في ليبيا سواء بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص الإشباع السوق الليبي والانطلاق نحو السوق الأفريقية.

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