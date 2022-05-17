“أبو خطوة ” يستعرض نتائج التحقيق في حادث تسرب حقل الجرف

اجتمع مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية لنفط “خالد أبو خطوة” بالعاصمة طرابلس مع إدارات الصحة والسلامة والبيئة بالشركات النفطية بحضور رئيس لجنة الإدارة والمختصين من الجانبين .

وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل الشركة تضمن استعراض الشركة نشاط الصحة والسلامة والبيئة وإحصائيات الحوادث بأنواعها ومؤشرات الأداة وأنشطة التدريب وجاهزية منظومة الإنذار والإطفاء الثابتة والمنقولة ،وكمية الغاز المحروق والمياه المصاحبة وكيفية التخلص منها .

كما تناول المجتمعون الإجراءات التصحيحية والاحترازية لعد تكرر حادثة التسرب بحقل الجرف التابع لشركة ونتائج التحقيق في الحادث والأسباب التي أدت إلى هذا التسرب .

كما صرح “أبو خطوة ” مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة أن شركة المبروك أبدت إهتماما بتحسين مستوى الأداة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والرفع من ثقافة سلامة العاملين والعمليات.

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