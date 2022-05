المكتب الإعلامي للحكومة الليبية يؤكد خروج “باشاغا” من طرابلس حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء

أكد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية بأن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة “فتحي باشاغا” وعدد من أعضاء الحكومة قد غادروا العاصمة طرابلس بعد وصولهم لها ليلة البارحة، وذلك حرصا على أمن وسلامة المواطنين وحقنا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون.

وكان رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” قد دخل إلى العاصمة طرابلس رفقة وزير الصحة بالحكومة “عثمان عبد الجليل” ووزير الخارجية “حافظ قدور”، استعداداً لمباشرة أعمال حكومته من طرابلس بحسب ما جاء في بيان المكتب الإعلامي للحكومة، كما وجه “باشاغا” كلمة أكد فيها بأنه سيعقد مساء الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لتوضيح الأمور وسيوجه خطابا للشعب الليبي.

وشهدت عدة مناطق في العاصمة فور إعلان دخول “باشاغا” لطرابلس استنفارا أمنيا لعدة تشكيلات مسلحة وانتشارا كبيرا للعربات المسلحة، مع سماع إطلاق الرصاص بصورة متقطعة في عدة مناطق، الأمر الذي كان ينذر بحدوث اشتباكات كبيرة وسط أحياء العاصمة، إلى أن هدأت الأمور مع إعلان انسحاب “باشاغا” من العاصمة.

