روسيا: المصرف المركزي يرفع سقف الحوالات الخارجية

وافقت إدارة المصرف المركزي الروسي، الاثنين، على رفع سقف الحوالات الخارجية للأفراد إلى 50 ألف دولار شهريًا.

وبحسب بيان المصرف المركزي، فقد استثنى القرار الروسي المقيمين من الدول “غير الصديقة” من إمكانية تحويل عشرة آلاف دولار لبلدانهم شهريًا، وفقًا لما كان معمولاً به في السابق، واقتصار عمليات إرسال الأموال بما يناسب دخولهم مقابل الخدمات التي يقدمونها والمتعاقد عليها مع تشديد الرقابة على سداد الضرائب والالتزامات المالية لموسكو.

وتعد قيمة الحوالات الخارجية الجديدة التي أقرها المركزي الاثنين هي الأعلى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي.

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