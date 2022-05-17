وزارتا العمل والنفط والغاز تتابعان ملف الباحثين عن عمل من التخصصات النفطية

ناقشت اللجنة المشتركة لقطاعي العمل والتأهيل والنفط والغاز برئاسة عادل العقبي، آخر مستجدات ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية من كافة المناطق.

كما اطلع المجتمعون على آليات استكمال بيانات قوائم المستهدفين الواردة من البلديات المختلفة لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة خطوات فرز تلك القوائم، وذلك وفق المؤهلات والتخصصات وتوزيعها بحسب النموذج والتطبيق الإلكتروني المعد من اللجنة.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على جاهزية فرق العمل لتنفيذ هذه الخطوة، إذ تم الاتفاق على تحديد مواعيد انطلاق خطة العمل المقررة فور تسييل التدفقات المالية المطلوبة والمخصصة بموجب قرار مجلس رئاسة الوزراء والقاضي باعتماد خطة عمل تدريبية للمستهدفين، وإحالتها من وزارة المالية إلى لجنة وفق السياق القانوني المتعارف عليه في هذا الشأن.

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