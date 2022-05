أعلن مكتب علاقات الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية تعرض أحد العناصر العاملة بالأمن الدبلوماسي لإصابة بعيار ناري مباشر وشظايا بالجسم أثناء تأدية واجبه وحراسته لمبني السفارة الإيطالية بطريق الشط القريبة من منطقة الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم.

وأفاد المكتب في بيانه أنه تم إجراء عملية جراحية لزميلهم المصاب، تأتي هذه الاشتباكات على خلفية وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس فجر اليوم لاستلام مهامه ورفض القوات التابعة لحكومة الدبيبة لهذه الخطوة.

The post طريق الشط: الإشتباكات تسفر عن إصابة شرطي بالأمن الدبلوماسي بعيار ناري appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا