نشرت السفارة البريطانية بطرابلس اليوم الثلاثاء، أن أحداث طرابلس أظهرت الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي دائم، مؤكدة أن هذا الحل يجب أن لا يتم أو يتحقق بالقوة “. جاء هذا عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر.

هذا وحثت السفارة ” جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر والعمل في حوار هادف نحو الاستقرار وإجراء انتخابات ناجحة ” .

