القنصل الإيطالي يلتقي مدير غرفة التجارة البيضاء ويزور عدداً من مصانع الجبل الأخضر

التقى مدير عام غرفة التجارة و الصناعة و الزراعة البيضاء “محمد رابح” مع القنصل الإيطالي “كارلو باتوري” أمس الاثنين 16مايو 2022، بحضور أعضاء لجنة إدارة الغرفة ولفيف من رجال الأعمال.

وذلك في إطار تعزيز سُبل التعاون بين الغرفة و القنصلية و تسهيل إجراءات التأشيرة أمام رجال الأعمال كما تمّ مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال ومن بينها تعثر الشحن، و بهذا الخصوص أكدّ القنصل على تكليف مكتبه للتواصل مباشرة مع الغرفة.

وجرى على هامش اللقاء زيارة لعدد من الشركات الصناعية بالجبل الأخضر وتم خلال اللقاء أيضاً توجيه دعوة من مدير عام الغرفة إلى رجال الأعمال من الجانب الإيطالي لزيارة ليبيا.

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