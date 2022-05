البعثة الأممية تدعو الجميع إلى الحفاظ على الهدوء العام

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح”.

هذا وحثت البعثة عبر بيانها “جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد “، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية “.

وأشارت البعثة الأممية إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام “.

